الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 1.8 مليون جنيه بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن (مطروح ، قنا) جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة قنا (بمحافظة قنا )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100,000 جنيه تقريباً).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزته (عدد 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – عدد 3 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً " وزنت 60 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 774 ألف جنيه) تقريباً .

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط ( عدد 15 طربة لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة (شخصان ، لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط ، فضلًا عن ضبط ( كمية من مخدر الأيس– كمية من مخدر الحشيش ، طبنجة صوت – عدد 2 سلاح أبيض – 2 دراجة نارية بدون لوحات – عدد 5 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 178 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة ، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط (شخص - وشقيقه لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (عدد 178 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,400 كيلو جرام مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.