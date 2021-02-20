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بعد مصرع 3 أطفال بالمرج..

الحماية المدنية تكشف كيفية الوقاية من حرائق الدفايات فى الشتاء

السبت، 20 فبراير 2021 01:00 ص
الحماية المدنية تكشف كيفية الوقاية من حرائق الدفايات فى الشتاء حريق
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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فى حادث مأساوى، لقى 3 أطفال مصرعهم داخل شقة سكنية بدوران الفلاحة فى منطقة المرج بسبب دفاية أدت لاشتعال النيران بمحتويات الشقة، وللحماية من هذه الحرائق، تناشد الإدارة العامة للحماية المدنية المواطنين بتوخى الحذر والحيطة أثناء استخدام الدفايات التى نتج عنه خلال الفترة الماضية وفاة العديد من الأشخاص، مؤكدة أنه يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :
 
  • التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
  • افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
  • عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس
  • صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
  • التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة
  • لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
  • تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم
  • تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
  • تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
  • عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 

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