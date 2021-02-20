اليوم السابع
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الثلوج تغطى ولاية تكساس ووفاة نحو 31 مواطن بسبب أول أكسيد الكربون.. فيديو وصور

السبت، 20 فبراير 2021 12:10 م
الثلوج تغطى ولاية تكساس ووفاة نحو 31 مواطن بسبب أول أكسيد الكربون.. فيديو وصور الثلوج فى تكساس
كتب محمد تهامى زكى

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ضربت عاصفة ثلجية شديدة، عددا من الولايات الأمريكية، بينما كانت ولاية تكساس، هى الأكثر تضررا، حيث تسبب الطقس البارد فى وفاة نحو 31 شخصا على الأقل فى الولاية، حيث توفى بعضهم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء التدفئة، بينما توفى آخرون بسبب انخفاض حرارة الجسم أو حوادث المرور، ولم يتم بعد تحديد هوية معظم الضحايا فى الوقت الحاضر.

العاصفة الثلجية فى تكساس (1)
العاصفة الثلجية فى تكساس

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تتعافى إمدادات الطاقة الكهربائية فى تكساس تدريجيا، واعتبارا من ليلة الخميس الماضى، لا يزال حوالى 280 ألف مواطن في الولاية يعانون من انقطاع التيار الكهربائى، كما تواجه بعض المناطق نقصا فى مياه الشرب والطعام.

العاصفة الثلجية فى تكساس (2)
العاصفة الثلجية فى تكساس 

بدورها، قالت لجنة جودة البيئة فى ولاية تكساس، أن 900 نظام لمياه الصنبور فى 164 محافظة في الولاية تأثرت بالطقس البارد القاسى، بينما يواجه ما يقرب من نصف إجمالى سكان تكساس، ما يقرب من 14 مليون شخص، صعوبات في إمدادات مياه الشرب.

العاصفة الثلجية فى تكساس (3)
العاصفة الثلجية فى تكساس

 

ويسيطر الطقس البارد على مناطق واسعة فى الولايات المتحدة، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسعة ودرجات حرارة شديدة البرودة ووفيات مرتبطة بالطقس، وخرج حاكم تكساس ليقول إن مصادر الطاقة الخضراء مثل الرياح والطاقة الشمسية ساعدت فى انقطاع التيار الكهرباء، مما أدى إلى تسلط الضوء مجددا على ما يقال بان الوقود الأحفورى يعد موردا قيما للغاية لا يمكن التخلى عنه على الرغم من الدور الذى يلعبه فى تغير المناخ من خلال إطلاق كميات هائلة من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى تؤدى غلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

 

 

ومع اقتراب عاصفة شتوية أخرى من الولاية، زادت تكساس من عدد مراكز التدفئة لأكثر من 300 مركز وقامت بتسليم البطاطين والمياه للمواطنين الضعفاء.

 

 

ومنذ بداية موجة الطقس السيئ فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، توفى 31 شخص على الأقل، بعضهم لقى مصرعه فى حوادث تصادم على الطرق الزلقة، بينما مات آخرون من البرد أو فى محاولة الحصول على الدفء.

 

 

العاصفة الثلجية فى تكساس (4)
العاصفة الثلجية فى تكساس

العاصفة الثلجية فى تكساس (5)
العاصفة الثلجية فى تكساس

العاصفة الثلجية فى تكساس (6)
العاصفة الثلجية فى تكساس

العاصفة الثلجية فى تكساس (7)
العاصفة الثلجية فى تكساس

العاصفة الثلجية فى تكساس (8)
العاصفة الثلجية فى تكساس

العاصفة الثلجية فى تكساس (9)
العاصفة الثلجية فى تكساس 

العاصفة الثلجية فى تكساس (10)
العاصفة الثلجية فى تكساس 
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