الثأر مفتاح حل لغز مقتل بائع خضار على يد 4 أشخاص في الخارجة بالوادي الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نجحت الجهود الأمنية بمباحث أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، فى كشف ملابسات مقتل بائع خضار بمدينة الخارجة.

وكان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، قد تلقى اخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بمقتل شاب بائع خضار بمدينة الخارجة.

وتبين مقتل "سيد مصطفى العلواني" 25 سنة، بائع خضار بمنطقة عين الدار الشعبية بمدينة الخارجة، على يد 4 أشخاص، جرى ضبطه، وكشفت مباحث الوادى الجديد، عن أن الأداة المستخدمة فى الحادثة هى سكينة وقطعة حديد، وأن سبب القتل هو الثأر، حيث توجد خلافات ثأرية بين مرتكبى الواقعة والقتيل تعود لفترة زمنية سابقة فى محافظة أسيوط.

وانتقلت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائى ومباحث قسم شرطة الخارجة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.