"التضامن الاجتماعي" بالغربية تنقذ مُسنا بلا مأوى وتودعه دار مسنين بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق، فى إنقاذ مُسن بلا مأوى كان يفترش الطريق العام وينام فى البرد القارص، وإيداعه دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا.

وتلقت لجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، بلاغا بوجود شخص بمنطقة الساحة يفترش الطريق وينام فى البرد القارص، على الفور انتقل الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، يرافقه رضا شاهين عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مأوى، وعابد محمد عبد المغنى عضو لجنة مواطن بلا مأوى، وتم التحدث مع المواطن واقناعه بنقله لدار رعاية المسنين والعجزة.