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اضرار المشروبات الغازية أهمها زيادة الرغبة فى تناول الطعام وحساسية الانسولين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:00 ص
اضرار المشروبات الغازية أهمها زيادة الرغبة فى تناول الطعام وحساسية الانسولين اضرار المشروبات الغازية
كتب بيتر إبراهيم

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يؤثر السكر المضاف سلبًا على صحتك، والمشروبات السكرية هي الأسوأ بكثير، وهذا ينطبق في المقام الأول على الصودا السكرية ولكن أيضا على عصائر الفاكهة والقهوة المحلاة للغاية ، وغيرها من مصادر السكر السائل، وهناك العديد من التحذيرات عن اضرار المشروبات الغازية، كما أن حملة 100 مليون صحة أكدت علي اضرار المشروبات الغازية.
 
وفيما يلي 5 أسباب لعدم تناول المشروبات الغازية السكرية لضررها بصحتك، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "liveStrong"، وتشمل:
1. المشروبات السكرية لا تجعلك تشعر بالشبع وترتبط بقوة بزيادة الوزن
 
الشكل الأكثر شيوعًا من السكر المضاف هو سكر الفركتوز، الذى لا يخفض هرمون الجريلين جريلين أو يحفز الامتلاء بنفس الطريقة التي يعمل بها الجلوكوز، وهو السكر الذي يتشكل عند هضم الأطعمة النشوية.
 
وبالتالي ، عندما تستهلك السكر السائل ، فأنت عادة تضيفه إلى جانب إجمالي السعرات الحرارية - لأن المشروبات السكرية لا تجعلك تشعر بالشبع.
 
2. تتحول كميات كبيرة من السكر إلى دهون في الكبد
 
يتكون سكر المائدة (السكروز) وشراب الذرة عالي الفركتوز من جزيئين - الجلوكوز والفركتوز - بكميات متساوية تقريبًا.
ويمكن التعامل مع الجلوكوز بواسطة كل خلية في جسمك ، في حين لا يمكن التعامل مع الفركتوز إلا بواسطة عضو واحد - الكبد .
المشروبات السكرية هي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا لاستهلاك كميات زائدة من الفركتوز، وعندما تستهلك أكثر من اللازم ، يصبح الكبد مفرط الحمل ويحول الفركتوز إلى دهون.
 
3. السكر يزيد بشكل كبير من تراكم الدهون في البطن
 
يرتبط الفركتوز بزيادة كبيرة في الدهون الخطرة حول البطن والأعضاء. هذا هو المعروف باسم الدهون الحشوية أو الدهون في البطن.
وترتبط الدهون الزائدة في البطن بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب
 
4. المشروبات الغازية السكرية قد تتسبب في مقاومة الأنسولين
 
يقوم هرمون الأنسولين بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلاياك، ولكن عندما تشرب الصودا، قد تصبح خلاياك أقل حساسية أو مقاومة لآثار الأنسولين.
5. المشروبات المحلاة بالسكر قد تكون السبب الغذائي الرئيسي لمرض السكري من النوع الثاني
داء السكري من النوع الثاني مرض شائع يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو نقصه.
نظرًا لأن الإفراط في تناول الفركتوز قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، فليس من المستغرب أن تربط العديد من الدراسات بين استهلاك الصودا والنوع الثاني من السكري.
 

اضرار المشروبات الغازية

المشروبات الغازية

تعرف علي اضرار المشروبات الغازية

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