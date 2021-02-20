اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. 26-29 جنيها للكيلو

السبت، 20 فبراير 2021 10:06 ص
أسعار الدواجن اليوم.. 26-29 جنيها للكيلو الدواجن
كتب ــ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-2-2021 ، استقرارا فى القاهرة والجيزة. 
 
وقال حسن الفيومي تاجر دواجن، إن أسعار الدواجن استقرت اليوم  مسجلة 26-29 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء المزارع، وبالنسبة للدواجن البلدى فيتراوح بين 34-36 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي. 
 
وأضاف الفيومي، أن سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة، يتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها. 
 
جدير بالذكر، أن  مصر لا تستورد دواجن، مضيفا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول" وفقا لما أكدته وزارة الزراعة . 

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

اسعار الدواجن

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