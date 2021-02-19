90 محضر لمخالفات بالمخابز وضبط 1000 لتر بنزين وسولار ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا ،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى ،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية "فى الفترة من 13 إلى 18 فبرايرالجارى بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات،التى تم تنفيذها على مدار أسبوع ،أسفرت عن ضبط 90مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و6 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محاضر لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين،و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،و4 محضر للتصرف فى 15 جوال دقيق مدعم،و 23 لعدم صرف بون صرف للمواطنين، و8 محاضر لبيع وهمي

فيما تم تحرير 6 محاضر للبدالين "البقالين" التموينيين ،لعدم مزاولة النشاط أثناءمواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وذلك من خلال المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 80% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركةالمصرية لتجارة الجملة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر و50 كجم لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير4 محاضر فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى تحرير 45 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة ، و25 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل فى مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة ، ومحضر لأحد المخابز السياحية لممارسة النشاط دون ترخيص، فى حين تم البدء فى إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12من المتقدمين لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر وجار متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية.

وتم تحرير 2محضر لمستودعين بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، ومحضر لطلمبة رصيف"بدون ترخيص"وتم التحفظ على 1000 لتر بنزين وسولار ،وذلك خلال الحملات التى نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها، بينما تكثف أجهزة المديرية الرقابية مرورها اليومى على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى حين تم البدء فى إجراء المعاينات الأولية لعدد 12 من المتقدمين لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 200كجم سكرغير صالح للاستهلاك الآدمى و2جركن مكسبات طعم منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الآيس كريم ، بجانب ضبط 300 كجم شورتنج النخلتين وجركنين خل وكلوريد كالسيوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بداخل أحد مصانع الجبنة بالمنطقة الصناعية شرق النيل، علاوة على مصادرة 500 قطعة أدوية صحية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء بداخل أحد محلات بيع الأدوية الصحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.