4 طرق طبيعية وفعالة لحماية الفم والأسنان..استخدم النيم وصودا الخبز

كتبت مروة هريدى

مشاكل الأسنان كانت فى الماضى تتعلق بالشيخوخة وكبار السن ولكن أصبحت الآن تواجه الشباب وحتى المراهقين والأطفال، فنحن فى الطبيعى نعتنى بصحة البشرة والشعر والاهتمام بمراقبة الوزن ولكن كثيرًا ما ننسى العناية بالأسنان واللثة وكلها تأتى تحت راية العناية بصحة الفم، حيث أن الإهمال فى العناية بكل ذلك قد يتسبب فى رائحة كريهة للفم وضعف وتسوس الأسنان وتورم اللثة وغيرها من المشاكل التى تؤثر على الصحة العامة، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الهندية "timesnownews".

- فيما يلى.. 4 طرق طبيعية للوقاية من أمراض الفم وتسوس الأسنان:

1- النيم

نوع من النباتات معروف بخصائصه الطبية المضادة للبكتيريا، حيث قادر على قتل البكتيريا الضارة التى تتكاثر بالفم، وكان الناس يستخدمون النيم قديمًا لتنظيف الفم والأسنان، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها، وكان النيم يستخدم كعنصر نشط فى معجون الأسنان وغسول الفم ولكن انخفض استخدامه كثيرًا مع مرور الوقت.

1- صودا الخبز

منذ قديم الأزل يلجأ الأشخاص لاستخدام ما يُعرف بصودا الخبز كطريقة لتنظيف أسنانهم بشكل طبيعى وإعادة اللمعان والبياض لها، إنها طريقة فورية وفعالة للحفاظ على نظافة أسنانك، ولكن مع مراعاة تكرارها بشكل يومى، حيث ينصح بالقيام بها مرة واحدة فقط كل بضعة أسابيع.

2- قلة تناول الأطعمة والمشروبات المُحلاة بالسكر

الأطعمة والمشروبات المُحلاة بالسكر خاصة المشروبات الغازية تعتبر السبب الرئيسى وراء رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان خاصة بالنسبة للأطفال، حيث ينجذب الأطفال لتلك المشروبات والأطعمة الغنية بالسكريات، وهنا يأتى دور الوالدين فى محاولة التقليل من تناول هذه النوعية من الأطعمة والمشروبات للحفاظ على صحة أبنائهم.

3- اتباع نظام غذائى صحى

يؤثر الطعام الذى نتناوله بشكل مباشر على صحة الجسم سواء بالإيجاب أو السلب، وهناك بعض الأطعمة المفيدة لصحة الفم والأسنان خاصة تلك الغنية بالكالسيوم وفيتامين سى وفيتامين د وغيرها، حيث أن تضمين تلك الأنواع من الأطعمة يكون مفيد جدًا لتحسين صحة الفم بشكل عام وما تشمله من أسنان ولثة.