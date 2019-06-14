صحتك فى وصفة.. صودا الخبز والثوم لعلاج فطريات أصابع القدم

كتبت فاطمة خليل

فطريات أصابع القدم من الإصابات الشائعة في أظافر القدمين يمكن أن تبدأ غالبًا في ظفر واحد وتنتشر إلى عدة أظافر أخرى، ويمكن اللجوء إلى العلاجات الطبيعية المنزلية لعلاجها كبديل للأدوية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام صودا الخبز والثوم لعلاج فطريات أصابع القدم، وفقاً لموقع Medical news today.



فطريات القدمين

1-صودا الخبز أو البيكربوناتو



صودا الخبز تمتص الرطوبة التي قد تسببها الفطريات بين الأظافر، ووجدت احدى الدراسات أن البيكربوناتو منعت نمو الفطريات في 79 % من العينات التي تم اختبارها، وفى 17 % الأخرى ، قللت صودا الخبز من نمو الفطريات.

الطريقة:



-يمكن لأي شخص وضع صودا الخبز داخل الجوارب والأحذية لامتصاص الرطوبة.

-يمكن للأشخاص أيضًا وضع عجينة من صودا الخبز والماء مباشرة على الظفر المصاب وتركه لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسلها بالماء.

-كرر هذا عدة مرات في اليوم حتى تختفي الفطريات.



الثوم

2- الثوم



قد يساعد الثوم في علاج فطريات أظافر القدمين أيضًا، ووجدت إحدى الدراسات أن مستخلص الثوم أظهر خصائص مضادة للفطريات التي تسبب الالتهابات الفطرية بين أصابع القدمين، كما أفادت دراسة أخرى عن نتائج واعدة لزيت الثوم ضد أنواع معينة من الفطريات.

الطريقة:



-ضع فصوص الثوم المفرومة للمساعدة في علاج فطريات الأظافر واتركها لمدة 30 دقيقة تقريبًا.