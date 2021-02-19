هبوط أرضي بشارع الترعة بالمحلة بطول 2متر بسبب كسر بخط مياه شرب

الغربية عادل ضرة

شهد شارع الترعه بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حدوث هبوط أرضي بطولة 2م وعمق 3 أمتار اثر حدوث كسر بأحد خطوط مياه الشرب بالمنطقة.

كانت غرفة عمليات مجلس مدينة المحلة وحي ثان المحلة قد تلقت بلاغا بحدوث هبوط أرضي بشارع الترعة، أنتقل على الفور اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة والمحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، ومسئولي الشركة المنفذة لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة.

وتبين حدوث هبوط أرضي بطول 2 م بعمق 3 أمتار، وتم فرض كردون أمني في محيط الهبوط الأرضي وتحويل الطريق، لحين القيام بأعمال إصلاح الهبوط الأرضي والكشف عن أسبابه وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاحات.