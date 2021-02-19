مياه الجيزة: ضعف المياه عن مناطق بالهرم وفيصل لمدة 12 ساعة بدءً من السبت

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه عن مناطق ( كفرة نصار - منشأة البكاري - كفر غطاطي - عزبة جبريل - الهرم ومتفرعاته - فيصل ومتفرعاته بدءاً من الطالبية حتى الرماية - إسكان الشباب - إسكان الضباط )، لمدة 12 ساعة، وذلك بدءاً من الساعة الـ9 صباح غد السبت الموافق 20 فبراير الجاري، وحتى الساعة الـ9 مساء نفس اليوم، نظراً لتحويل خط مياه قطر 1600 مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات علي الخط القائم.

وأهابت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.