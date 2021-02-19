مصرع كهربائى سيارات خنقا فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شاب يعمل كهربائى سيارات، وعمره 34 عامًا بمنطقة بعزبة غزالة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مصرعه داخل غرفة منزلة، وفوجئ أحد أقاربة عندما دخل عليه المنزل، بقيام الأول بخنق نفسه بحبل فى سقف المنزل، على الفور تم إنزاله ومحاولة إسعاف، وتم نقلة إلى مستشفى فايد المركزى، لكن الأطباء أكدوا وفاته.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الرائد محمد الفروماوى، رئيس مباحث مركز شركة فايد، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى فايد المركزى، يدعى "علاء .أ"، شهير بعلاء بطارية، يعمل كهربائى سيارات، بمنطقة بعزبة غزالة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، إلى المستشفى وأكد الأطباء وفاته نتيجة تعرضة للخنق من الرقبة، وتم إيداعة فى مشرعة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.