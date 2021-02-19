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مصادر ترجح استئناف برنامج عمرو أديب غدًا.. وتؤكد: الإعلامى بمنزله وصحته جيدة

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:24 ص
مصادر ترجح استئناف برنامج عمرو أديب غدًا.. وتؤكد: الإعلامى بمنزله وصحته جيدة الإعلامى عمرو أديب

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قالت مصادر مقربة من الإعلامى الكبير عمرو أديب، إنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، حول تدهور الحالة الصحية للإعلامى الكبير وعودة للمستشفى مرة أخرى، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويمكث في منزله.
 
وكشفت المصادر أنه من المرجح عودة الإعلامى الكبير عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية"، غدًا السبت.
 
وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث تصادم بسيارته فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضى، على طريق دهشور وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة فى الضلوع، وتهشم الواجهة الأمامية للسيارة.
 
ويعد عمرو أديب من أشهر وأهم مقدمى برامج الـ"توك شو" فى مصر والوطن العربى، وتخرج من برنامجه الشهير "القاهرة اليوم" على قناة أوربت عدد من الإعلاميين اللامعين حالياً مثل خيرى رمضان وأحمد موسى ومحمد شردى وحمدى رزق.

عمرو اديب

برنامج الحكاية

تصوير برنامج الحكاية

عودة عمرو اديب

حادث عمرو اديب

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