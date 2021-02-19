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مسئول أمريكى: سنقبل دعوة من الاتحاد الأوروبى لإجراء محادثات مع إيران

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:37 ص
مسئول أمريكى: سنقبل دعوة من الاتحاد الأوروبى لإجراء محادثات مع إيران ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول أمريكي قوله: سنقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه إذا علقت إيران البرتوكول الإضافي ومنعت التفتيش سيكون أمرا خطرا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه من الصعب إحياء الاتفاق النووي ما لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمي، متابعا: سنقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجموعة 5+1 مع إيران.

وعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اجتماعا في فرنسا، لبحث عدد من القضايا الدولية، حيث بحث وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش.

 

 


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