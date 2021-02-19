اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 02:57 م
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محافظ مطروح يفتتح مسجد الحرمين بمنطقة الريفية.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:38 م
محافظ مطروح يفتتح مسجد الحرمين بمنطقة الريفية.. صور جانب من الافتتاح
مطروح حسن مشالى

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مسجد الحرمين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح ونواب مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد يقع على مساحة 300م2 وبتكلفة 2 مليون جنيه بدعم من وزارة الأوقاف، وتناولت خطبة الجمعة إهتمام الإسلام بتكوين وتنشئة أسرة صالحة تعود على قوة بناء المجتمع.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالى المنطقة على افتتاح المسجد مع شكر جهود وزارة الأوقاف فى انشاء وتطوير عدد من المساجد بالمحافظة.

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