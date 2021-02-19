اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يلتقى أسر ضحايا غرق اللنش البحرى

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:42 م
محافظ بورسعيد يلتقى أسر ضحايا غرق اللنش البحرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أهالى شهداء واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذى انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك أثناء تواجدهم أمام ميناء الصيد لمتابعة آخر مستجدات عمليات البحث.

 

وأكد المحافظ، أنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية بالأمر لتكثيف والدفع بأعداد إضافية من المعدات البحرية والقاطرات للبحث عن جثامين الشهداء.

 

وأشار إلى أن كافة الجهات المختصة تتابع عمليات البحث عن الضحايا حتى يتم العثور على شهداء الحادث الذى أصاب المحافظة وأهلها بالكامل بالحزن الشديد.

 

 


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ضحايا اللنش البحرى

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