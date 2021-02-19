اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:43 م
محافظ القاهرة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور محافظ القاهرة يتفقد جهود شفط مياه الأمطارب الشوارع
كتب سيد الخلفاوى

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تعرضت منذ قليل بعض مناطق القاهرة لأمطار خفيفة خاصة بالمنطقة الشرقية فى مصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة المنصة وتم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه .
وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بعدد من أحياء وشوارع العاصمة لمتابعة انتشار الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .
 وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .
كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .
وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .
 
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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الجولة
 
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محافظ القاهرة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالشوارع
 
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محافظ القاهرة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالشوارع
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