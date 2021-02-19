اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 08:06 م
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فايزر تطلب من FDA الموافقة على تخزين اللقاح فى الصيدليات

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 م
فايزر تطلب من FDA الموافقة على تخزين اللقاح فى الصيدليات اللقاحات ودرجات الحرارة المجمدة
كتبت إيناس البنا

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طلبت شركتا Pfizer Inc و BioNTech من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، السماح بتخزين لقاح فيروس كورونا لمدة أسبوعين فى درجات حرارة موجودة فى المجمدات الصيدلانية العادية، وهو تغيير يمكن أن يبسط توزيع اللقاح.

وقالت الشركتان فى بيان وفقا لوكالة "بلومبرج" إن الشركاء قدموا بيانات جديدة تظهر الاستقرار عند تخزين اللقاح عند -25 إلى -15 درجة مئوية تحت الصفر (-13 درجة فهرنهايت إلى 5 درجات فهرنهايت)، والبروتوكول الحالى مخصص للتخزين لمدة تصل إلى 6  أشهر فى مجمد شديد البرودة فى درجات حرارة من -80 درجة مئوية إلى -60 درجة مئوية تحت الصفر والشحن فى حاوية حرارية خاصة.

فايزر تطلب من ادارة الدواء تخزين اللقاح بشكل أشهل
فايزر تطلب من ادارة الدواء تخزين اللقاح بشكل أشهل

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، "إذا تمت الموافقة عليه، فإن خيار التخزين الجديد هذا سيوفر للصيدليات ومراكز التطعيم مرونة أكبر فى كيفية إدارة إمدادات اللقاحات الخاصة بهم".

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذى لشركة BioNTech، إن الشركاء سيواصلون البحث عن تركيبات جديدة لتسهيل نقل اللقاح واستخدامه.

يعد التخزين البارد الضروري للقاحات باستخدام تقنية الرنا المرسال أحد العوامل المعقدة لمحركات التلقيح، لا سيما في البلدان التى تفتقر البنية التحتية اللازمة، حيث يتم شحن قوارير لقاح Pfizer-BioNTech في حاوية حرارية مصممة خصيصًا للحفظ، والتي يمكن استخدامها كمجمد مؤقت فائق البرودة لمدة تصل إلى 30 يومًا إذا تمت إعادة تعبئتها بشكل دوري بالثلج الجاف.

بينما لقاح mRNA من شركة Moderna يمكن تخزينه عند -20 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 6 أشهر ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وعلى النقيض من ذلك يمكن تخزين لقاح AstraZeneca Plc - الذى يستخدم تقنية مختلفة - فى درجات حرارة الثلاجة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقبل الخلط مع محلول ملحى يمكن أيضًا تبريد لقاح Pfizer-BioNTech لمدة تصل إلى خمسة أيام عند 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية، ويتم إعطاء اللقاح في درجة حرارة الغرفة.

وقال الشركاء إنهم سيقدمون البيانات إلى جهات تنظيمية أخرى أيضًا فى الأسابيع المقبلة.


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