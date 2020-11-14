فايزر تتغلب على مشكلة حفظ لقاح كورونا تحت درجة -70 بتصنيع سلاسل تبريد

كتبت فاطمة خليل

سلاسل التبريد هي الطريقة التي اتبعتها شركة فايزر للتغلب على مشكلة تخزين لقاحها الجديد في درجة حرارة لا تتحملها الثلاجات العادية، حيث واجه العلماء مشكلة أن اللقاح يجب الحفاظ على فعاليته في درجة 94 درجة فهرنهايت أو 70 درجة مئوية، وفي هذا التقرير نتعرف على الطريقة التي اتبعتها الشركة للتغلب على هذا الأمر..

سلاسل التبريد تحافظ على لقاح فايزر



بحسب موقع "بيزنس انسايدر" تمتلك فايزر مساحة من الأرض بحجم ملعب كرة قدم في كالامازو بولاية ميشيجان كمركز لشحن اللقاحات، مزودة بـ 350 ثلاجة كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

هذا هو الجزء الأول فقط من "سلسلة التبريد" للقاح، وهو خط الأنابيب متعدد الأجزاء المهم الذي سيبقي الحقن مبردة وجاهزة للعمل.

تشير العديد من الأماكن في الولايات المتحدة إلى أنها ليست مستعدة تمامًا لإنجاح سلسلة اللقاحات هذه تسارع بعض المستشفيات لشراء مجمدات شديدة البرودة للحفاظ على اللقاحات في درجة حرارة مناسبة.

إليك ما يجب أن يسير في سلسلة التبريد حتى تحصل في النهاية على لقاح فيروس كورونا.

يجب أن تبقى العديد من اللقاحات باردة حتى تعمل بشكل صحيح



واللقاحات تحتاج إلى ثلج جاف فإذا قام الأطباء أو الناقلون عن طريق الخطأ بتسخين اللقاح أكثر من اللازم قبل استخدامه على الشخص، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف اللقاح.

ليست كل اللقاحات تزدهر في نفس درجات الحرارة العديد من اللقاحات الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك لقاحات شلل الأطفال والحصبة والتيتانوس ، تعمل جميعها بشكل جيد في الثلاجة ، في درجات حرارة تتراوح بين 35-46 درجة فهرنهايت (2-8 درجة مئوية).

لكن شركة Pfizer تقول إن لقاح فيروس كورونا الجديد الخاص بها يجب أن يظل عند -94 درجة فهرنهايت (-70 درجة مئوية) ، من أجل حماية فعالية اللقاح.

من المحتمل أن يكون اللقاح جيدًا في درجات حرارة أعلى من ذلك ، لكن العلماء كانوا في عجلة من أمرهم لإنتاج اللقاح الذي لم يعرفوه على وجه اليقين.

ويجب شحنه على الثلج الجاف، حيث طورت الشركة حقيبة خاصة بالثلج الجاف يمكنها الحفاظ على لقاحاتها آمنة لمدة 10 أيام، لكن قد لا يكون هذا وقتًا كافيًا، خاصة وأن الدورة متعددة اللقاحات تتطلب تلقيحين، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع

يمكن للدورة التطعيمية المكونة من جرعتين، والتي أعلنت الشركة أنها فعالة بأكثر من 90٪ في الوقاية من كورونا في المراحل المتأخرة من التجارب البشرية في وقت سابق من هذا الأسبوع، الحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في غضون أسابيع ولكن يجب الحفاظ على اللقاح باردًا لدرجة أن الشركة مستعدة لشحنه في حقائب خاصة بالثلج الجاف (صُممت لتبقى باردة لمدة 10 أيام) ومجهزة بأجهزة تعقب GPS التي تتعقب درجة حرارتها.