اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على الدين هلال يؤكد سعى الرئيس السيسى الدائم للصالح العام

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:43 م
على الدين هلال يؤكد سعى الرئيس السيسى الدائم للصالح العام على الدين هلال
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي يغامر بشعبيته في بعض الأحيان من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما للصالح العام، ولا بد من الاستقرار لكي يتم إرضاء جميع الطبقات في الشعب المصري.

وتابع هلال خلال لقائه فى برنامج الجمعة فى مصر المذاع على قناة mbc مصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن الرئيس السيسي ضحى بشعبيته عندما اتخذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، معقبا: "الرئيس السيسي لم يختبئ خلف الحكومة عند اتخاذ هذا القرار، ولكن تصدى للمشهد".

وأكد أن الرئيس السيسي أعاد الوطنية المصرية إلى مكانها الصحيح، وكذلك إعاد الترابط بين المسلمين والأقباط، معقبا: "ما فعله الرئيس السيسي في هذه النقطة لم يفعله أي رئيس مصري على مدار التاريخ"، متابعا "لم أعرف أي رئيس دولة ذهب لتهنئة الأقباط في عيد الميلاد المجيد.. وقيام الرئيس السيسي بتهنئة الأقباط يعتبر نوعا من المغامرة المحسوبة، لأنه يفعل شيئا لم يسبق لأي رئيس دولة أن فعله".
 

على الدين هلال

الرئيس السيسى

الجمعة فى مصر

اخبار

الصالح العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: منظومة التعليم بمصر شهدت طفرة كبيرة فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بتطوير التعليم.. أزمة كورونا ساهمت بشكل كبير فى استحداث أساليب جديدة بمناهج التدريس

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:02 م

فيديو للرئيس السيسى يحذر من الزيادة السكانية: بتحملوا أنفسكم والدولة فوق طاقتها

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:58 م

"حياة كريمة" ترسم البهجة على وجه أهالى قرى زفتى بالغربية.. 56 قرية تدخل حيز التطوير.. وحدات صحية وزراعية ورصف الطرق وتوصيل الغاز أبرز احتياجات الأهالى.. ويؤكدون: عانينا من التهميش لسنوات ونشكر الرئيس السيسى

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:56 ص

"الشيوخ" ينتظر تصديق الرئيس السيسى على لائحته الداخلية.. تشكيل 3 أجهزة للمجلس خلال الجلسات القادمة.. انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية أول أعماله.. وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:00 ص

خالد عكاشة لـ إكسترا نيوز: الرئيس السيسى كان ومازال راعيا لكل جهود حل الأزمة الليبية

الخميس، 18 فبراير 2021 11:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة