اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سقوط أمطار على القاهرة الكبرى متفاوتة الشدة

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:50 ص
سقوط أمطار على القاهرة الكبرى متفاوتة الشدة أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية، وعدد من محافظات الجمهورية، ويشهد الطقس اليوم الجمعة ارتفاع طفيف بالدرجات، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم فى القاهرة

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

امطار اليوم

امطار القاهرة

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار اليوم

طقس اليوم

طقس الاسكندرية

طقس القاهرة

طقس الان

طقس مصر

طقس الاربعاء

الطقس فى الجيزة

طقس الجيزة

أمطار اليوم

سقوط امطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. تحسن الأجواء نسبيا مع استمرار فرص الأمطار.. الأقمار الصناعية تشير لسحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا والقاهرة.. ونشاط الرياح يهدأ نسبيا

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:56 ص

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة رغم سقوط الأمطار

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:00 ص

بث مباشر.. حركة المرور وحالة الطقس بكوبري أكتوبر خلال سقوط الأمطار

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:37 ص

طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين والإمارات والعظمى بالكويت 20 °ﻡ

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:30 ص

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:27 ص

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة على القاهرة والصغرى 9 درجات

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة