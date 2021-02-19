سفير الفلبين يبحث مع رئيس الكنيسة الكلدانية تنظيم قداس للجالية الفلبينية

كتب مايكل فارس

قالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان اليوم، إن السفير سولپيجو كونفيادو، سفير جمهورية الفلبين بمصر، زار مقر مطرانية القاهرة للكلدان بمصر الجديدة، يوم الخميس الماضى، حيث كان في استقباله الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.

وأوضحت الكنيسة، أن اللقاء دار بالدرجة الأولى عن الأمور الرعوية، وإمكانية احتفال الجالية الفليبينية بالقداس الإلهي في بازليك العذراء سيدة فاتيما، كما قام السفير بأخذ البركة من السيدة العذراء، وزيارة مكتبة الكنيسة.

وقد احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر، قبل عدة أيام بعيد العذراء سيدة لورد، ويوم المرضى العالمي، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، وقد ترأس الصلاة سيادة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بحضور المؤمنين.

وعيد عذراء سيدة لورد هو عيد جميع الشعوب من كل لغة وعرق وأمّة، وتحتفل الكنائس الكاثوليكية بعيد سيدة لورد وباليوم العالمي للمريض معا، وقد ارتبط هذان الاحتفالان وثيقًا منذ سنوات إلى حدِّ أنهما أصبحا يشكِّلان عيدًا واحدًا. وعن معبد سيدة لورد وهي مدينة فرنسية، نسبة ظهورات العذراء في هذا المكان.