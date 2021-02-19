اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح أبوابه للزيارات اليوم ولمدة 3 أيام

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:00 ص
دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح أبوابه للزيارات اليوم ولمدة 3 أيام دير - أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بالدقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة 3 أيام فقط في الأسبوع، وهم الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ابتدءًأ من الجمعة المقبل، فيما لن يستقبل أي زائرين باقي الأسبوع.

وقال الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة البراري في وقت سابق: "يعلن الدير أن ن زيارة الدير ستكون متاحة أيام، الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ابتداءً من يوم الجمعة 19 ‏ فبراير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، ولن يستقبل الدير زائرين بقية أيام، الأسبوع".

وفى 6 سبتمبر الماضى، أعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، اتخذ نفس الإجراءات، حيث قرر آنذاك أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد، من كل أسبوع بينمها لن يستقبل أية زائرين باقى أيام الأسبوع.

في سياق متصل، أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان سابق، فتح أبواب الدير للزيارة الجمعة الماضى، طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحًا حتى 6 مساءً، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا (بعد التسبحة مباشرة)، دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.


دير القديسه دميانه

القديسه دميانه

دير

اديره

دير الانبا انطونيوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد عامين ونصف.. البابا تواضروس يستثنى دير أبو مقار من الرسامات الجديدة.. البطريرك يتحفظ على اسم المرشح لخلافة الأنبا إبيفانيوس عقب مقتله على أيدى راهبين.. و 7 زيارات رسمية.. و هذه قرارات ضبط الرهبنة

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:00 ص

دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح باب الزيارات 3 أيام فى الأسبوع

السبت، 13 فبراير 2021 09:40 م

راهبات قلب يسوع المصريات.. بدأت فى الكنسية الكاثوليكية عبر 7 أخوات.. ونقطة الانطلاق بمدينة طهطا فى سوهاج.. و17 دير ومؤسسة لهن بمصر ويعملن بخدمة القرى الفقيرة والمدارس

السبت، 13 فبراير 2021 06:00 ص

دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح باب أبوابه للزائرين الجمعة المقبل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة