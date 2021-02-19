وذكر المكتب - في بيان نقلته صحيفة "جورجيا توداى" المحلية على موقعها الإلكتروني - أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 3.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 20.4٪.



وفي نفس الفترة الزمنية، ارتفع معدل البطالة في كل من المدن الحضرية والريفية بنسبة 5.6 نقطة مئوية و1 نقطة مئوية على التوالي.



وأضاف البيان: "أن البطالة بين الرجال أعلى من النساء.. وفي الربع الأخير من عام 2020، ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ارتفع معدل البطالة بنسبة 2.5٪ بين النساء وبنسبة 4.7٪ بين الرجال".