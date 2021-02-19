تفاصيل انفجار 30 أسطوانة غاز في منزل بقرية تندة بالمنيا.. فيديو لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أحد المنازل بقرية تندة في محافظة المنيا، بعدما شهد اليوم الخميس، انفجار 30 أسطوانة غاز.

وواصلت قوات الحماية المدنية جهودها لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارتا إسعاف لمكان الحريق، كما تم إجلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتى الآن.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن أسطوانات البوتاجاز بقرية تنده بمركز ملوى، ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.