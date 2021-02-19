تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال الثروة الزراعية والطب البيطرى في ضبط 4 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (121 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط مصنع "مرخص" وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الدقهلية ، بمضبوطات بلغت (10,376 طن + 35 عبوة مواد غذائية) متغيرة الخواص الطبيعية ظهور علامات فساد عليها "بدون بيانات – منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر".

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 5 سيارات لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (31) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الملاحة الداخلية عن ضبط عدد (5) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (15) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.