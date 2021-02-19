تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.44% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 394.3 مليار جنيه إلى 388.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 122.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 519.8 مليار جنيه إلى 510.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.583 مليار ورقة منفذة على 286 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 58 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 85.4 مليون ورقة منفذة على 4718 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.57% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.43%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 125.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 199.7 ألف عملية.