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شهدت عملية إصدار جوازات السفر في اليابان خلال عام 2020 الماضي تراجعا بنسبة 3ر70 في المئة مقارنة بالعام الذي يسبقه، وهو أدنى مستوى منذ 48 عامًا، مما يعكس انخفاضًا في عدد المسافرين خارج البلاد وسط جائحة فيروس كورونا، وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة- إن الإصدار الشهري لجوازات السفر انخفض بشكل حاد منذ ربيع العام الماضى تقريبًا عندم فرضت الدول فى جميع أنحاء العالم قيودًا صارمة على حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا.