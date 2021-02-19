تجديد حبس مستريح المنيا 15 يوما بتهمة توظيف الأموال والتربح

أمرت نيابة المنيا بتجديد حبس المتهم "حسين ا. ا" المقيم بقرية قفادة بمركز مغاغة في المنيا، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح المنيا"، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، مع مراعاة العرض فى 3 مارس المقبل، وذلك فى القضية التى تحمل رقم القضية 6682021/إدارى مغاغة.

وأجرت نيابة شمال المنيا الكلية، التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مغاغة مستر حسين" وذلك خلال مدة تجاوزت الـ48 يوما، ووجهت فيها النيابة للمتهم الأول "مستر حسين" تهمة توظيف الأموال والتربح، وقال عبد الله الماقوسى المحامى بالمنيا والحاضر مع المتهم الثانى التحقيقات "علاء الدين ع.ال" وشهرته الشيخ حمدى، إن المتهم الأول أقر تفصيليا بالتحقيقات باستلامه مبالغ تجاوزت المليار ونصف المليار، وأن دور المتهم الثانى ليس شريكا إنما هو مندوب لدى المتهم الهارب "محمد.ع.ا".

وأضاف دفاع المتهم الثانى، أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهم الأول وتنتفى بالنسبة للمتهم الثانى بالتحقيقات والخاصة بالشيخ حمدى.

وقال إن النيابة أمرت باستمرار الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وتم عرضهم الخميس الماضى وقضى قاضى المعارضات الجزئى باستمرار الحبس 15 يوما مع مراعاة التجديد لهما فى الموعد هو 17 نوفمبر.

وأضاف محامى المتهم الثانى أن النائب العام أصدر قرارا بمنع المتهمين الثلاثة بالتصرف فى ممتلكاتهم هم أزواجهم وأبنائهم وتم عرض المتهمين المحبوسين مستر حسين والشيخ حمدى على المحكمة الاقتصادية اليوم السبت للنظر فى ذلك القرار واصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف .

وقال المحامى إن مستر حسين اعترف فى تحقيقات النيابه أنه بدأ العمل فى جمع الأموال فى 2017 وأن الأزمة بدأت فى شهر يوليو 2020 واضاف فى التحقيقات إن لديه شركة تحت اسم الشرق الأوسط لتجارة الرخام.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد. ع. م 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م والمعروف اعلاميا بالمستريح واحد معاونيه علاء. ا. ع من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين .

تم القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.