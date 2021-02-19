اليوم السابع
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بالأسماء .. إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:09 م
بالأسماء .. إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين اسعاف-ارشيفية
مطروح – حسن مشالى

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أصيب 8 أشخاص، بينهم 6 من محافظة المنيا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، بالكيلو 31 على طريق العلمين- وادى النطرون، فى الاتجاه إلى العلمين، وانتقلت 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، ويتلقى المصابين حاليا الإسعافات والعلاج.

واستقبل مستشفى العلمين، 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العلمين- وادى النطرون، وهم: حجازى عبد الناصر خميس "28 سنة"- من محافظة المنيا- مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسجحات بالجسم، وفرج محمد أبو حلقه 39 سنة –من المنيا- مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسجحات بالجسم، وكريم عبدالناصر خميس "15 سنة"- المنيا- مصاب كدمات وسجحات بالجسم، ويوسف عبدالله احمد "26 سنة"- المنيا- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، وجعفر عبدالله عبدالغنى "26 سنة"- المنيا- يعانى كدمات وسجحات بالجسم، وفهمى أشرف فهمى "21 سنة"-من الجيزة- يعانى كدمات وسجحات بالجسم، وعمر خليفة صالح "40 سنة"- المنيا- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم، وجمال ناصر قويه "26 سنة"- من أسيوط- يعانى من اشتباه م بعد الارتجاج وكدمات وسجحات بالوجه وجرح قطعى بالجبهة.

وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم، وخروج 6 مصابين لتحسن حالتهم الصحية، والإبقاء على 2 تحت الملاحظة الطبية فى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.

 

 

 


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