اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه اليوم عن 3 مناطق بمدينة أسوان لتنفيذ أعمال تطوير

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص
انقطاع المياه اليوم عن 3 مناطق بمدينة أسوان لتنفيذ أعمال تطوير قطع المياه - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد عدة مناطق بمدينة أسوان انقطاع مياه الشرب، اليوم الجمعة، بسبب تنفيذ أعمال ربط خط 300 مم جديد بخط آخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان صحفي، أنه نظرا لقيام الشركة  بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم (جديد) بخط آخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( أطلس – الكورنيش من نادى أسوان الرياضى  بجانب ضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/2/2021 .

 

 


مدينة اسوان

شركة مياه الشرب

مياه الشرب

قطع المياه بأسوان

اخبار اسوان

محافظ اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة