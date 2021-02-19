انقطاع المياه اليوم عن 3 مناطق بمدينة أسوان لتنفيذ أعمال تطوير

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان صحفي، أنه نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم (جديد) بخط آخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( أطلس – الكورنيش من نادى أسوان الرياضى بجانب ضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/2/2021 .