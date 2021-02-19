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الكنيسة الإنجيلية تعقد اجتماعا اليوم لاتخاذ قرارات جديدة بشأن كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:00 ص
الكنيسة الإنجيلية تعقد اجتماعا اليوم لاتخاذ قرارات جديدة بشأن كورونا القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

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قرر المجلس الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عقد اجتماع  اليوم الجمعة، لاتخاذ قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، بعد متابعة مستجدات الوباء مؤخرا بعد قرارات الكنيسة التي تم اتخاذها 17 يناير الماضى.

وقد اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي ، والمجلسُ الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، في 17 يناير الماضى، عبر وسائل التواصل الإلكترونى،لمتابعة كل ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها، لاحتواء هذه الأزمة، وبناء عليه قرر المجلس الآتي:

 

1- تعليق كافة الاجتماعات العامة والمناسبات حتى 20 فبراير

2. يسمح بالعبادة يوم الأحد بنسبة حضور 25%.

3. من حق الكنائس التابعة للطائفة تعلق العبادة يوم الأحد

4. حضور الجنازات بنسبة حضور 25%.

5. إلغاء العزاء بجميع القاعات.

6. حضور الأفراح بنسبة 25%.

7. تعليق جميع الزيارات الرعوية

8. بث اجتماعات الكنائس مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

 


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