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القوى العاملة تعلن صرف 297.3 مليون جنيه إعانات طوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:35 ص
القوى العاملة تعلن صرف 297.3 مليون جنيه إعانات طوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، على صرف 297 مليون و375 ألف و 378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على (دفعة واحدة)، من إعانات الطوارئ لـ 27 ألفاً و601 من العاملين بـ 2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح سعفان أن إجمالى الدفعة الأولى التى تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ 2764 منشأة سياحية .

وتابع الوزير قائلا: إن الدفعة الثانية والثالثة التى تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 371 مليونا و874 ألفا و382 جنيها لنحو 175 ألفا و54 من العاملين بـ 2655 منشأة سياحية، مشيرا إلى أنه بذلك يصل إجمالى ما تم صرف لقطاع السياحة على 5 دفعات نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليونا و121 ألفا و760 جنيها.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

 


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