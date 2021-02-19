الداخلية تستخدم منظومة مرورية ذكية على الطرق لضبط المخالفين.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

توسعت الداخلية فى استخدام المنظومة الذكية على الطرق بهدف ضبط المخالفين وتحقيق سيولة مرورية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشملت المنظومة الذكية الاستعانة بأنظمة مراقبة حديثة لإحكام السيطرة المرورية، ويأتى توسع الداخلية فى إدارة المنظومة المرورية إلكترونيا اتساقا مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة النقل الذكى، بما يحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وإلزام قائدى المركبات باتباع قواعد ونظم المرور.

ويعد الملصق الإلكترتونى الذى يضم كافة بيانات المركبة خطوة مهمة على تطريق تطبيق المنظومة الذكية ويجب على المواطنين سرعة تركيبه قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس المقبل.