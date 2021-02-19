اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:46 م
استمرار توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء صيد البرلس
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقفت حركة الملاحة والصيد، لليوم الرابع على التوالي بمحافظة كفر الشيخ وميناء البرلس، لارتفاع منسوب المياه والأمواج وسوء الأحوال الجوية، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم.

 


كفر الشيخ

طقس

البحر المتوسط

محافظة كفر الشيخ

ميناء الصيد بالبرلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحسن نسبى فى حالة الطقس.. أمطار خفيفة بالوجه البحرى.. طقس مشمس بالإسكندرية.. غيوم بسماء القليوبية والإسماعيلية.. استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.. توقف حركة الصيد بميناء البرلس.. وإعادة فتح موانئ السويس

الخميس، 18 فبراير 2021 03:01 م

توقف حركة الملاحة لليوم الثالث بميناء البرلس.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 01:18 م

توقف حركة الملاحة اليوم الثانى بميناء البرلس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:03 ص

الأمطار تضرب عددا من المحافظات.. أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج وصقيع بالإسكندرية.. تعطل حركة الملاحة فى ميناء البرلس وهطول أمطار بكفر الشيخ.. وأمطار خفيفة وصقيع بمطروح والساحل الشمالى.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:15 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة