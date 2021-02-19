اليوم السابع
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إيران: سنتراجع عن الإجراءات النووية بمجرد رفع العقوبات الأمريكية

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:00 ص
إيران: سنتراجع عن الإجراءات النووية بمجرد رفع العقوبات الأمريكية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن إيران "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي عند رفع العقوبات الأمريكية، في تأكيد لموقف طهران من عرض واشنطن إحياء المحادثات، وقالت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الخميس إنها مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذى تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب فى 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وكتب ظريف على تويتر إنه عند رفع العقوبات "سنرجع على الفور عن كل الخطوات التى اتخذناها "الأمر بسيط"، وكان ظريف قد كتب في تغريدة أمس الخميس أن الإجراءات التي اتخذتها إيران كانت ردا على انتهاكات الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاتفاق المبرم عام 2015 الذي وقعت عليه أيضا كل من الصين وروسيا.

وبدأت الانتهاكات الإيرانية للاتفاق في 2019، بعد حوالي عام من انسحاب ترامب منه، وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن إدارة بايدن ستعود للاتفاق إذا التزمت طهران به تماما.

وحددت طهران لبايدن مهلة حتى 23 فبرايرللبدء في إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب بروتوكول إضافى، وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة طهران على الإحجام عن هذه الخطوة وأعربت مجددا عن مخاوفها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طهران لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة ومعدن اليورانيوم.

 


إيران

الاتفاق النووى

أمريكا

الولايات المتحدة

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