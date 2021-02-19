إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك تختتم مؤتمر شباب إعدادى.. صور

كتب مايكل فارس

قالت الكنيسة الكاثوليكية، مطرانية المنيا اختتمت اليوم الجمعة، مؤتمر شباب إعدادي بكنيسة السيدة العذراء بجاهين، والذي بدأ أمس الخميس، وذلك تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وأوضحت الكنيسة في بيان ليها، أن المؤتمر جاء تحت شعار "اتحادى بيسوع هو منهجي"، حيث تناول المؤتمر العديد من الفقرات بين الصلاة والتسبيح، وموضع بعنوان" ‏Be careful"، وذلك بالإضافة إلى فقرة مخصصة للألعاب، واختتم اليوم الأول بالصلاة.

وأشارت المطرانية، إلى أن فعاليات اليوم الثاني بدأت بالقداس الإلهي، وفقرة تأمل وترانيم، وموضوع بعنوان "علاقات قد تدمرني"، هذا واحتوى اليوم أيضًا على الألعاب الترفيهية، واختتم المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية.



جانب من المؤتمر (6)



جانب من المؤتمر (5)



جانب من المؤتمر (4)



جانب من المؤتمر (3)