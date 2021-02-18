CDC: تخصيص 200 مليون دولار لمحاولة السيطرة على سلالات كورونا

ندى سليم

قالت مراكز مكافحة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تخصيص مايقرب من 200 مليون دولار، من أجل دعم التجارب العلمية التي تستهدف مقاومة متغيرات فيروس كورونا، في محاولة للسيطرة على تفشى الجائحة العالمية، طبقا لتقرير نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت مراكز السيطرة الامريكية، إن السلالات الجديدة الناشئة من فيروس كورونا اجتاحت الأمريكيين خلال الفترة الأخيرة، لذا لابد من تكثيف العمل على التجارب العلمية للتعرف على خصائص الطفرات الجديدة للوصول الى مقاومتها، من خلال فحص الحمض النووي لجميع العينات الإيجابية للفيروس لتتبع مسار المتغيرات الجديدة التي تكون أكثر انتشارا من النسخة القديمة للفيروس.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض أن الدعم المادى يسهم في زيادة عدد العينات التي يمكن للمختبرات تحليلها لتسلسل الجينوم بمقدار 3 أضعاف من حوالي 7000 في الأسبوع إلى حوالي 25000، لتحديد مسار نشأة المتغيرات الجديدة للفيروس.

ويستهدف مركز السيطرة على الأمراض في أن يتمكن من الحصول على المختبرات التجارية والمراكز الأكاديمية والمؤسسات البحثية للمساعدة في مواجهة متغيرات فيروس كورونا الجديدة التي تجتاح البلاد.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من حزمة بقيمة 1.6 مليار دولار من إدارة الرئيس الامريكى جو بايدن لتوسيع نطاق اختبار COVID-19 وتسلسله عن طريق إرسال المزيد من الاختبارات إلى المدارس والمجتمعات المحرومة من الخدمات وزيادة إنتاج مستلزمات الاختبار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت منسقة الاختبارات الوطنية كارول جونسون أن تكثيف الاختبارات سيساعد الأمريكيين على العودة إلى العمل والمدرسة بأمان وزيادة تسلسل الجينوم سيساعد في منع انتشار الطفرات.