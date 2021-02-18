اليوم السابع
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نقابة الزراعيين تبدأ صرف معاشات يناير وفبراير 2017 نهاية الشهر الجارى

الخميس، 18 فبراير 2021 02:00 ص
نقابة الزراعيين تبدأ صرف معاشات يناير وفبراير 2017 نهاية الشهر الجارى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، عن موافقة مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، على صرف معاشات الأعضاء لمن هم فى سن الستين والورثة، بنظام الصرف النقدى عن شهرى يناير وفبراير 2017 اعتباراً من 27 فبراير 2021.
 
وقال المهندس عبدالرؤوف الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن الزراعية، إنه قد سبق للمجلس أن صرف المعاشات المحولة على البنوك عن شهور نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير 2017، وبالتالى يصل ما تم صرفه لجميع المستحقين من قبل النقابة حتى فبراير 2017.
 
وكان قد قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة انتهت من صرف معاشات الأعضاء والورثة عن شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2016، وذلك بإجمالى مبالغ تقدر بـ20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة العامة أرسلت المبالغ المستحقة للأعضاء لصرفها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات سابقة لـ"ليوم السابع"، أن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 48 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.
 
 

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