نقابة الزراعيين تؤكد دعمها للرئيس للدفاع عن الأمن القومى المصرى

أعلن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده الكامل ومساندته التامة لكل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس بشأن استعداد مصر التام والقوي للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي خاصة علي الحدود الليبية المصرية بالجبهة الشمالية الغربية.

وأكد مجلس النقابة، فى بيان، إعلان الرئيس لكل القوي الأجنبية المتكالبة علي الأرض والبترول الليبي بعدم التجاوز ومحاولة دخول سرت - الجفرة لانها خط أحمر ، مضيفا: كما يشعر المجلس بالفخر شأنه شأن كل المصريين من الاستعداد القتالي للقوات الجوية والبرية الذي تابعته الملايين من المصريين والعرب بكل اعزاز واحترام لجيش مصر الوطني الرشيد الذي لا يعتدي وإنما يدافع كما قال بحق الرئيس السيسي ويثمن المجلس خطاب الرئيس للشعب الإثيوبي ان إثيوبيا لها الحق في التنمية ومصر لها الحق في المياه لانها الحياة وتناشد النقابة جموع النقابيين في افريقيا بما فيها إثيوبيا تفهم الموقف المصري .