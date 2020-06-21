اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الزراعيين تؤكد دعمها للرئيس للدفاع عن الأمن القومى المصرى

الأحد، 21 يونيو 2020 12:45 م
نقابة الزراعيين تؤكد دعمها للرئيس للدفاع عن الأمن القومى المصرى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده الكامل ومساندته التامة لكل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس بشأن استعداد مصر التام والقوي للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي خاصة علي الحدود الليبية المصرية بالجبهة الشمالية الغربية.
 
وأكد  مجلس النقابة، فى بيان، إعلان الرئيس لكل القوي الأجنبية المتكالبة علي الأرض والبترول الليبي بعدم التجاوز ومحاولة دخول سرت - الجفرة لانها خط أحمر ،  مضيفا: كما يشعر المجلس بالفخر شأنه شأن كل المصريين من الاستعداد القتالي للقوات الجوية والبرية الذي تابعته الملايين من المصريين والعرب بكل اعزاز واحترام لجيش مصر الوطني الرشيد الذي لا يعتدي وإنما يدافع كما قال بحق الرئيس السيسي ويثمن المجلس خطاب الرئيس للشعب الإثيوبي ان إثيوبيا لها الحق في التنمية ومصر لها الحق في المياه لانها الحياة وتناشد النقابة جموع النقابيين في افريقيا بما فيها إثيوبيا تفهم الموقف المصري .

 


نقابةالزراعيين

نقيب الزراعيين

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة