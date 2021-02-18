"مياه المنيا": إنشاء منظومة إلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى، فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الشهاوى، فى تصريحات له، أنه تم البدء فى إنشاء المنظومة الإلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة، وذلك لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية لإدارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ، وإنشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات على أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه، ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة.

ونوه الشهاوى، إلى أن قطاع الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومة، لأنهم أكثر القطاعات التى تربطهم قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل، وأكد الشهاوى أنه الشركة مستمرة فى أعمال التطوير لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.