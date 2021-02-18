معرض ديارنا للأسر المنتجة يواصل استقبال المواطنين لليوم الرابع

كتب مدحت وهبة

يواصل معرض وزارة التضامن الاجتماعى " ديارنا للحرف اليدوية"، فى استقبال المواطنين تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » لليوم الرابع ويستمر حتى 25 فبراير الجارى.

يقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الاشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت معرض ديارنا للحرف اليدوية»، فى نسخته الـ61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى »، لافتة إلى أن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.