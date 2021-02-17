وزيرة التضامن: منتجات "معرض ديارنا" تضاهى المنتجات العالمية

ماجد تمراز

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا له أهمية خاصة داخل الوزارة، لأنه يعتمد على أعمال الأسر المنتجة، مشيرة إلى أنه يجرى التعامل معه بشكل متعدد، لأن تلك الأسر تقوم بتلك الأنشطة في ورش بسيطة وفي منازلها، وتقوم بعمل منتجات رائعة تضاهي المنتجات العالمية.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "نرى أبناء متعلمين يتعلمون الحرف من أمهاتهم، ونجد ذلك في سيناء والفيوم وغيرها من المحافظات، وكل محافظة تحتفظ بتراثها الثقافي، حتى أن الشخص مننا يفرح بالعمل اليدوي، وهي عمال مميزة، والعالم الخارجي يتوسع في الميكنة، لذلك سمينا المعرض مصر بتتكلمي حرفي".



وقالت: "عملنا الديكور الخاص بالمعرض، بالخط الكوفي العربي، وما يجرى عرضه تحف نادرة، والأيادي التي تنفذها أيادي شريفة وفنانة، حيث يتم عمل الخزف والنحاس والكشمير والإكسسوار، وكلها أعمال من الطبيعة، كما تجرى عملية تدوير المخلفات بشكل رائع، وفي هذا العام شارك معنا عدد من اللاجئين والغارمات، وأتحنا لهم فرص الرجوع للأسواق مرة أخرى".



وتابعت: "لو شاهدنا العارضين مع بعضهم البعض، نجد أن هناك جيرة بينهم، يراعون أعمال بعضهم، وأعتقد أن الجميع يكسب مكسبا جيدا، وعندما فتحنا المعرض وكنا نرغب في 300 عارض، جاء لنا 1500 عارض، ويجرى تنفيذه في عدد كبير من المحافظات".