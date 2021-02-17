اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: منتجات "معرض ديارنا" تضاهى المنتجات العالمية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:54 م
وزيرة التضامن: منتجات "معرض ديارنا" تضاهى المنتجات العالمية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا له أهمية خاصة داخل الوزارة، لأنه يعتمد على أعمال الأسر المنتجة، مشيرة إلى أنه يجرى التعامل معه بشكل متعدد، لأن تلك الأسر تقوم بتلك الأنشطة في ورش بسيطة وفي منازلها، وتقوم بعمل منتجات رائعة تضاهي المنتجات العالمية.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "نرى أبناء متعلمين يتعلمون الحرف من أمهاتهم، ونجد ذلك في سيناء والفيوم وغيرها من المحافظات، وكل محافظة تحتفظ بتراثها الثقافي، حتى أن الشخص مننا يفرح بالعمل اليدوي، وهي عمال مميزة، والعالم الخارجي يتوسع في الميكنة، لذلك سمينا المعرض مصر بتتكلمي حرفي".

وقالت: "عملنا الديكور الخاص بالمعرض، بالخط الكوفي العربي، وما يجرى عرضه تحف نادرة، والأيادي التي تنفذها أيادي شريفة وفنانة، حيث يتم عمل الخزف والنحاس والكشمير والإكسسوار، وكلها أعمال من الطبيعة، كما تجرى عملية تدوير المخلفات بشكل رائع، وفي هذا العام شارك معنا عدد من اللاجئين والغارمات، وأتحنا لهم فرص الرجوع للأسواق مرة أخرى".

وتابعت: "لو شاهدنا العارضين مع بعضهم البعض، نجد أن هناك جيرة بينهم، يراعون أعمال بعضهم، وأعتقد أن الجميع يكسب مكسبا جيدا، وعندما فتحنا المعرض وكنا نرغب في 300 عارض، جاء لنا 1500 عارض، ويجرى تنفيذه في عدد كبير من المحافظات".


التضامن

وزارة التضامن

وزيرة التضامن

معرض ديارنا

الحرف اليدوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن تكشف خطة الوزارة لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:42 م

التضامن تعلن انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل" عن فبراير

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 م

تضامن الغربية: تنظيم قوافل اجتماعية بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:40 ص

رئيس تضامن النواب: "حياة كريمة" تستهدف استثمار الطاقات البشرية وتوفير فرص عمل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:00 ص

"تضامن الإسكندرية": بعض حالات المشردين يرفضون الانتقال مع فرق الإغاثة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:32 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض منتجات أبطال الأولمبياد الخاص المصري بمعرض ديارنا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة