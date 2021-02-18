مد فترة تلقى طلبات "تعويضات النوبة" بأسوان.. اعرف المواعيد

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة، مد فترة تلقى طلبات "تعويضات النوبة" حتى 3 مارس.
وكانت قد بدأت اللجنة تلقى طلبات تعويضات النوبة يوم 17 يناير، حيث تعد لجان تلقى الطلبات هى المرحلة الثانية من التعويضات والتى تشمل 5329 مستحقا.
ونرصد أهم المعلومات كالتالى:
- جاء قرار مد عمل اللجنة استجابة لمطالب أهالى النوبة
- حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة
- بلغ إجمالى المستحقين للتعويضات 11 ألفا و500 مستحقا.
- تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق
- تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات
- يبدأ تلقى الطلبات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً
- اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان.
- لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية
- تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة.
- تخصيص لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية .
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