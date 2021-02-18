مدير مبادرة حياة كريمة: المرحلة الثانية تستهدف جميع قرى مصر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إنه فى نهاية 2020 وجه الرئيس السيسى بتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن العمل الذى تم فى المرحلة الأولى تم بالتعاون مع عدد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية الهدف منها تطوير جميع قرى مصر، وسيتم العمل فى 1440 قرية وأغلبها مركزة فى محافظات الوجه القبلى، ولدينا شراكة بشقين الأول تطوعى وهى مؤسسة حياة كريمة ويقودها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، وهناك إدارة لتلقى المساهمات من القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع عمرو خليل، أن كل الهيئات والوزارات تعمل على تنفيذ المبادرة، وكل القطاعات مشاركة فى المشروعن ويتم التنسيق بين جهود كل الوزارات، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية صندوق المشروعات يدير ملف ضخم، وهناك مستوى ثالث يعمل على الحالات الاجتماعية المرأة والطفولة المبكرة وغيرها .

وتابع، هناك قرى عملنا بها لم تمتد إليها يد الخدمات من قبل وعملنا في إحدى القرى جنوب أسوان بـ180 كيلو، والمبادرة أتاحت الفرصة لفئات تصل إليها الخدمات.