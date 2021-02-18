اليوم السابع
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متهم بالتحرش يلقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء التحقيق معه

الخميس، 18 فبراير 2021 03:38 م
متهم بالتحرش يلقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء التحقيق معه انتحار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى متهم في واقعة تحرش بفتاة في مدينة الخصوص بالقليوبية، مصرعه، بالقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص، بوفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفى هرب وألقى نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة المنتحر وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.


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