مبادرة "حماية" تطلق غدا قافلة مساعدات إنسانية بمحافظة أسوان

كتب عبد اللطيف صبح

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة وcsr ايجبت بداية من غدا الجمعة وبرعاية الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، قافلة مساعدات إنسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تستهدف أهالينا فى أسوان ستنطلق غدا من قرية المنصورية مركز دراو، وستستهدف تقديم الدعم للأهالى فى قرى النوبة بأنحاء محافظة أسوان من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة فى مجال الكشف على أمراض العيون، لتشمل بجانب توقيع الكشف تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون استعداد لإجرائها بالمجان خلال أسبوعين.

وأوضحت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن قافلة مبادرة حماية ستتضمن أيضا بجانب تنظيم القافلة الطبية توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية إهداء من مؤسسة حياة كريمة و1000 بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنة غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانة قبلى وتوماس وعافية ودابواد وأدندان وبلانة أول.

وأكد مصطفى زمزم، أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف هذا الأسبوع أهالينا في أسوان ستقوم أيضا بتوزيع 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تشمل الحقيبة الواحدة 500 كمامة وزجاجتين كحول وصابون وفيتامين سى وزنك ويتم التوزيع على شرائح عمال النظافة فى مراكز ومدن أسوان المختلفة.

وأكدت آية عمر، أن أعمال قافلة حماية ستكون نقطة انطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة وبنك القاهرة والمؤسسات الشريكة، لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان، حيث سيتم إعادة إعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية مركز دراو، وتنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد وعمل ثلاجات حفظ أسماك لعدد من الأسر غير القادرة والتى يمتهن أفرادها حرفة الصيد.

جدير بالذكر أنه قد سبق لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة "التصالح حياة"، لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بأنحاء المحافظة، كما انتهت صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة مركز إدفو ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويذكر أيضا أن مبادرة حماية يتم تنظيمها بالشراكة بين صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد سي اس ار ايجيبت، وقدمت مبادرة حماية الدعم لأهالينا في وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، وتنطلق هذه المرة القافلة نحو أسوان.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في المرحلة الثانية من مبادرة حماية والتي تأتي ضمن أهداف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، وتسعي المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين، وتأتى هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها المؤسسة مؤخرا للتخفيف من وطأة جائحة كورونا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مبادرة رد الجميل بمراحلها الثلاث والتصالح حياة والتي يعتبر شباب البرنامج الرئاسي هم المنفذ الرئيسي لها متطوعين في مختلف محافظات الجمهورية.