اليوم السابع
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كسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من شوارع الشرقية.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 03:41 م
كسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من شوارع الشرقية.. صور شفط مياه الأمطار
الشرقية - إيمان مهنى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، علي مدار الـ 24 ساعة الماضية وحتي صباح اليوم، تكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع بالتنسيق معشركة مياه الشرب والصرف الصحى لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

 

وأعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

 

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار علي جميع بعض أنحاء المحافظة والتي قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

 

ومنذ اللحظات الأولي لسقوط الأمطار، انتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أى أسلاك مكشوفة بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التى تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

 

تحسين الأمطار فبراير 2021 218
كسح مياه الأمطار 
 
 
تحسين الأمطار فبراير 2021 118
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اخبار الشرقية

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