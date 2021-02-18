فوائد شاى قشر البرتقال.. يُعزز المناعة ويحمى من السرطان

كتبت مروة هريدى

يعتبر الشاى هو ثانى أكثر المشروبات شعبية حول العالم، حيث يمكن لفنجان من الشاى الدافئ فى الصباح أن يعزز طاقتك ويحفز عقلك، بينما يساعد تناوله في المساء على الشعور بالاسترخاء، ويتمتع الشاي بفوائد صحية مذهلة وهو السبب الرئيسى وراء شعبيته، وهناك أنواع عديدة من الشاي يمكن تجربتها مثل شاى قشر البرتقال المنعش، حيث يعتبر البرتقال فاكهة شتوية شائعة نظرًا لفوائده، خاصة أنه غنى بفيتامين سى، وقشر البرتقال الذى نتخلص منه غنى بالعناصر الغذائية، حيث يعد شرب شاى قشر البرتقال من أسهل الطرق لتعزيز المناعة، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

- فوائد قشر البرتقال

قشر البرتقال غنى بالعديد من العناصر الغذائية بما فى ذلك الألياف وفيتامين سى والمركبات النباتية مثل البوليفينول، كما يحتوى على عناصر غذائية صحية أخرى مثل فيتامين أ وب6 وحمض الفوليك والكالسيوم.

1- قد يمنع الإصابة بالسرطان

يحتوى قشر البرتقال على مركب يسمى (الليمونين) تُشكل حوالى 97%، هذه المادة الكيميائية لها خصائص مضادة للالتهابات والسرطان خاصة الذى يُصيب الجلد، حيث إن تناول شاى البرتقال قد يساعد في الوقاية من الأمراض الناتجة عن الالتهابات بشكل عام.

2- تعزيز الهضم وجهاز المناعة

يساعد شرب شاى البرتقال بشكل منتظم كل صباح فى زيادة إنتاج اللُعاب بالفم وأحماض المعدة وتحفيز الجهاز الهضمى وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، بالإضافة إلى ذلك، حيث يمكن لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سى فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى والمناعة.

3- السيطرة على الأمراض المزمنة

شاى البرتقال مصدر غنى لمركب نباتى يسمى (بوليفينول) الذى يساعد فى السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكر من النوع 2 والسمنة ومرض الزهايمر.

- الآثار الجانبية لشاى قشر البرتقال

يعتبر شاى قشر البرتقال آمن تمامًا للاستخدام، ومع ذلك قد يُسبب مشاكل فى المعدة لبعض الأشخاص، في هذه الحالة يجب تجنب تناوله تمامًا أو على الأقل التقليل من استخدام قشر البرتقال أثناء تحضيره.